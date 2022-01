EN DIRECT - Le DFCO reçoit QRM, suivez la 22e journée de Ligue 2

Fort de son succès contre Rodez, le DFCO veut confirmer et enchaîner, samedi 22 janvier 2022, avec la réception du promu Quevilly-Rouen pour la 22e journée de Ligue 2. Une rencontre à suivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne grâce à nos commentaires en direct.

Une semaine après sa victoire 2-0, le DFCO (11e) est en position d'enchaîner un deuxième succès et d'atteindre - pour la première fois de la saison - le top 10 du classement. Il faudra pour cela éviter de retomber dans le travers de l'irrégularité, et battre Quevilly-Rouen, samedi 22 janvier 2022 au Stade Gaston Gérard, pour la 22e journée de Ligue 2. Pour cette rencontre, les "Rouges" enregistrent le retour de Yassine Benzia et Romain Philippoteaux.

Suivez le match avec nos commentaires en direct !

Commentaires : Adrien Beria, en direct du Stade Gaston Gérard