EN DIRECT - Le DFCO reçoit Reims, suivez la 30e journée de Ligue 1

Le DFCO n'a plus gagné à domicile depuis 15 rencontres. Le changement, c'est maintenant ?

Va-t-on enfin assister à une victoire ? Le DFCO reçoit le Stade de Reims, dimanche 21 mars 2021, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Dijon, dernier du classement et sur une série de neuf défaites consécutives, doit réagir. Pour cette rencontre, les "Rouges" sont privés de Dina Ebimbe et Diop, blessés, et de Chouiar (écarté).

Le match commenté en intégralité à la radio !

Commentaires : Adrien Beria

Le live