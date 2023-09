EN DIRECT - Le DFCO se déplace à Châteauroux, suivez la 4e journée de National

Sans ses joueurs en instance de départ pour ce dernier jour de mercato, ni sa recrue Joseph Mende s, le DFCO se déplace à Châteauroux, vendredi 1er septembre 2023. Avec le souvenir de la demi-finale de la Coupe de France 2004 dans le Berry, Dijon, invaincu en ce début de saison en National, veut bonifier sa belle victoire de la semaine dernière contre Avranches .

Suivez le match en intégralité sur France Bleu Bourgogne

Commentaires : Adrien Beria, au Stade Gaston-Petit de Châteauroux, Clément Lebas et notre consultant Youssef Oulahri (ASC Saint-Appolinaire ). On vous donne rendez-vous dès 19h pour une demi-heure d'avant-match, 19h30 pour le coup d'envoi de l'intégrale DFCO, à la radio et sur l'application .

