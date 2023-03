Ligue 2 (J27) - Le DFCO passe au travers à Guingamp

Difficile d'imaginer pire soirée pour le DFCO, samedi 11 mars 2023 à Guingamp, pour la 27e journée de Ligue 2. Après trois matchs sans défaites, Dijon s'incline 2-0 sur la pelouse du Stade de Roudourou, confirmant ses grandes difficultés à l'extérieur. Toujours embourbé dans la zone rouge, le DFCO perd une place au classement, passe de la 17e à la 18e place, à quatre points de Pau, premier non-relégable ... et prochain adversaire des "Rouges".

Quand rien de va ...

L'analyse du match est accablante pour le DFCO. Au bout de seulement quatre minutes, Dijon perd son leader technique, Xande Silva, sur blessure (4e). Vingt minutes plus tard, Cheick Traoré est expulsé, pour deux cartons jaunes, laissant ses coéquipiers à dix. L'ouverture du score bretonne vient d'un contre. Suite à corner dijonnais, Livolant lance Picard, qui sert Amine El Ouazzani dans la surface. 1-0 à la pause.

Malgré des changements intervenus tôt dans le match, le DFCO n'arrivera finalement jamais à se montrer dangereux. Dijon qui s'auto-crucifie en fin de match. A la 86e, le gardien Baptiste Reynet assure mal sa relance, interceptée par Courtet. L'attaquant sert Jacques Siwé, qui marque. Siwé ... ancien du DFCO (2018-2021, six matchs en équipe première), pas conservé par le club, qui célèbre allègrement. Le symbole fait encore plus mal.

Ajoutez à cela la victoire de Pau, premier non-relégable, contre Niort, et le tableau de ce cauchemar en terres bretonnes sera complet.

"L'arbitrage m'interpelle"

"Je trouve que le carton rouge est très sévère et a facilité le match pour cette équipe de Guingamp. Jeremy (Livolant) a tendance à plonger et à simuler pas mal de fois dans la rencontre donc je pense que l'arbitre doit en avoir conscience aussi. Ce soir, l'arbitrage m'interpelle un peu", regrette l'entraîneur Omar Daf, précisant ne pas vouloir se cacher derrière ça. "La prestation collective ne me convient pas du tout (...). Ce qui est frustrant, ce sont ces erreurs individuelles qui nous coûtent cher. Malgré l'infériorité numérique nous avions une bonne tenue. On a eu une bonne réaction en deuxième mi-temps, malheureusement sur notre temps fort on fait une erreur individuelle qui vient plomber définitivement la rencontre. C'est frustrant, dans notre situation on doit être plus juste techniquement et plus concentrés pour éviter ce genre d'erreurs".

Le DFCO pénalisé par l'expulsion de Cheick Traoré, pour deux cartons reçus en moins de 25 minutes. Une sanction qui ne passe pas pour Omar Daf : "Oui, il doit défendre plus proprement, il ne doit pas s'engager ... et après on va lui demander de s'engager parce que dans notre situation il faut mettre plus d'intensité, aller au duel, gagner des duels. L'arbitre doit prendre de la hauteur aussi, prendre conscience des évènements, de ce qui est en train de se jouer. Et d'arbitrer pareil des deux côtés. Marley Aké a une dent cassée, il n'y a même pas de carton jaune. Donc on ne pleure pas derrière ça, mais c'est pour ça que je dis que l'arbitrage m'interpelle. Il faut juste nous respecter, tout simplement, nous arbitrer comme les autres équipes. Si Guingamp est plus fort que nous et mérite la victoire, il n'y a rien à dire, mais il y a des faits de jeu qui nous pénalisent, et ça commence à faire beaucoup".

Xande Silva blessé

Annoncé incertain après son coup reçu contre Grenoble, le milieu Ousseynou Thioune était finalement du voyage. "On le perd à l'échauffement, il n'a pas pu tenir sa place", déplore Omar Daf. L'entraîneur dijonnais qui a également vu sortir son attaquant Xande Silva, au bout de seulement quatre minutes. "C'est un problème musculaire. On verra par la suite la gravité de cette blessure".

