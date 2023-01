EN DIRECT - Le DFCO sur la pelouse du Paris FC, suivez la 18e journée de Ligue 2

Une seule victoire depuis plus de quatre mois, le DFCO se doit de rebondir. Mardi 10 janvier 2023, Dijon se déplace sur la pelouse du Paris FC, pour la 18e journée de Ligue 2. Coup d'envoi 20h45. Pour ce déplacement, Omar Daf est privé de Jacob et Congré, suspendus, et de Deaux, blessé. 16es au classement, à égalité avec le 17e et premier relégable, les "Rouges" espèrent s'éloigner de la zone de relégation, en cas de victoire face aux Parisiens, 10es. Suivez le match en intégralité grâce à France Bleu Bourgogne.

