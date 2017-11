EN DIRECT - Le FC Metz joue à Toulouse pour sortir la tête de l'eau

Le Toulouse FC va-t-il réussir au FC Metz qui continue de traverser cette saison de Ligue 1 la tête sous l'eau ? La lanterne rouge joue chez le 12e ce soir pour cette 13e journée de championnat. Coup d'envoi à 20 heures, à vivre en intégralité sur France Bleu Lorraine et direct commenté ici.

Retour au championnat après 2 semaines de trêve internationale. On avait laissé le FC Metz sur une 11e défaite (3-0 face à Lille), on le retrouve à Toulouse, 12e au classement de la Ligue 1. Les Grenats peuvent compter sur le retour de blessure de Yann Jouffre et sur un Opa Nguette revigoré par sa qualification pour la coupe du monde avec le Sénégal et auteur d'un but magnifique. Fallou Diagne l'accompagnera en Russie l'an prochain. L'autre Grenat qui sera de la fête est le gardien japonais Eiji Kawashima.

Sénégal vs Afrique du sud le magnifique but de Opa Nguette: https://t.co/kuJJAZhJua vía @YouTube — Mouhamed Fall (@mouhapha77) November 15, 2017

Coup d'envoi de Toulouse FC / FC Metz à 20 heures, une rencontre commentée en direct ici :

Rendez-vous dans Lundi c'est Graoully avec Mathieu Dossevi, le milieu de terrain du FC metz vous repondra entre 18h30 et 19 heures au 03 87 52 13 13.

Prochain match des Grenats samedi 25 novembre à 20 heures à saint-Symphorien face à Amiens.