EN DIRECT Le FC Metz se présente en champion à l’ASNL pour le derby (0-0)

Metz, France

20h45 : coup d'envoi de ce derby retour, et premier contre deslte 37e journée de championnat, le FC Metz joue avec sa couronne de champion ce vendredi soir à Nancy qui lutte encore pour le maintien. L’ASNL est 15e à deux points du barragiste.

Les deux rivaux de Lorraine se sont quittés au match aller sur une victoire nette et sans bavure des messins 3 à 0. Mais depuis, l’ASNL a recruté six joueurs, elle a signé huit de ses onze victoires lors de cette phase retour. Elle est la 6e équipe de cette seconde partie de championnat et la 3e meilleure attaque.

L’attaque est justement l’un des objectifs que le FC Metz peut se fixer, terminer la saison avec le plus grand nombre de buts, il est au coude à coude avec Brest. Tout comme Habib Diallo est au coude à coude avec l’attaquant brestois Gaëtan Charbonnier pour décrocher le titre de meilleur buteur.

Tifo hostile aux Messins. © Radio France - Thomas Jeangeorge