EN DIRECT - Le FC Nantes se déplace à Lyon sans pression mais non sans ambition

Antoine Kombouaré a bien conscience de la situation idyllique de son club. "On a la réussite, on la provoque ! On a la main chaude en ce moment, ça matche bien à tous les niveaux, et puis ce ne sont pas des matchs faciles qu'on a joués, voire gagnés. On va les chercher les victoires ! On a beaucoup couru contre Rennes, on a été en difficulté, mais on ne lâche pas, on ne se résigne pas, on fait les efforts les uns pour les autres, et au bout, vous êtes payés. Il n'y a aucun cadeau de la part de nos adversaires. Il y a du coeur dans cette équipe", affirme le coach des Canaris. Pour autant, pas question de laisser filer la fin de saison, quand bien même le club n'a plus rien à jouer. Le technicien l'avait déjà dit après la victoire en coupe de France : objectif 57 points sur la fin de saison. Les Jaune et Vert en ont déjà 54, au moment de se déplacer à Lyon, et avant de recevoir Saint-Etienne, la semaine prochaine à la Beaujoire. Les 60 semblent quand même atteignables, en battant les frères ennemis de Rhône-Alpes, même si avec 54 points, Nantes a atteint le meilleur total de l'ère Kita, et même le meilleur total en L1 depuis 2003/2004, où le club avait fini à 60, justement.

Face aux Canaris, il y a des Lyonnais malades, finissant une saison galère, assurés de ne disputer aucune Coupe d'Europe la semaine prochaine, et qui reste sur une défaite face à Metz, qui lutte pour sa survie (3-2). Pour ce match, Antoine Kombouaré misera notamment sur Nicolas Pallois, buteur contre Rennes ("un joueur fabuleux, je sais qu'on peut aller à la guerre avec lui"), mais de manière générale, sa défense. "Aujourd'hui, quand on a Castelletto, Girotto et Pallois, ça serait un handicap voire une connerie de ne pas les voir ensemble sur un terrain et pour gagner les matches il faut avoir une assise défensive forte", explique-t-il. Sans oublier l'attaque : Nantes en est à 52 buts inscrits cette saison, sa meilleure marque depuis la saison 2000/2001, où il avait fini à 58. Atteignable, là aussi, à condition d'être efficace.

Le match contre Lyon, au Groupama Stadium de Décines, est à vivre en intégralité sur France Bleu Loire Océan, dès 20h30 ce samedi, avec les commentaires de Léo Corcos, accompagné d'Oscar Lippert et Sébastien Denis, ancien arbitre de Ligue 1.