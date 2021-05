EN DIRECT - Le Stade Rennais va-t-il accrocher l'Europe ? Suivez Rennes-Nîmes avec France Bleu Armorique !

Le Stade Rennais dispute son dernier match de la saison ce dimanche soir face à Nîmes. l'objectif : passer devant Lens et obtenir la 6e place qualificative pour l'Europa Conference League. Vivez cette rencontre en direct sur France Bleu Armorique !

Le Stade Rennais joue la réussite de sa saison, ce dimanche soir contre Nîmes. Pour passer devant Lens, sixième, les Rennais devront faire un meilleur résultat que les Artésiens qui accueillent Monaco à Bollaert. Pour vivre cette Stade Rennais - Nîmes Olympique, et vous tenir informés de l'évolution des résultats sur les autres soirées de Ligue 1, France Bleu Armorique sera en direct dès 20h30, avec Mélanie Durot aux commandes, ainsi que François Rauzy et Clément Gavard (So Foot) depuis le Roazhon Park.

Le direct radio

Le match action par action