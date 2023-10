EN DIRECT - Le TFC veut briller face au LASK pour le retour de l'Europe au Stadium

Plus de 30.000 personnes au Stadium ce jeudi soir pour le retour de l'Europe à Toulouse.

C'est un jour important. Une date qui restera dans l'histoire du club. Un 5 octobre 2023 qui symbolise le grand retour de la coupe d'Europe au Stadium.

Le Stadium à guichets fermés

15h - Lors de la première journée, Toulouse a ramené un point de son déplacement à l'Union Saint-Gilloise. Les Autrichiens ont perdu à domicile contre Liverpool (1-3).

14h45 - La dernière rencontre européenne disputée au Stadium de Toulouse remonte au 3 décembre 2009. C'était face au Partizan Belgrade.

14h30 - C'est la première fois que le TFC va affronter une équipe autrichienne dans son histoire.

14h15 - Pour cette deuxième journée de Ligue Europa, le TFC sera privé du défenseur Logan Costa (suspendu) et de Stijn Spierings (non qualifié). Aboukhlal et Cissoko sont blessés.

14h - Le TFC annonce que la rencontre se jouera à guichets fermés ce jeudi soir. Il y aura environ 32.000 personnes au Stadium pour assister à la rencontre face au LASK.