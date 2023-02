EN DIRECT - Le TFC veut faire un coup contre le PSG pour la 22e journée de Ligue 1

Du côté des Toulousains, on est sur un petit nuage : aucune défaite au mois de janvier : 4 victoires et 1 nul. Les Violets sont maintenant 11 points devant le premier relégable (l'AC Ajaccio). Ils pourront en plus compter sur le soutien de 1.000 supporters toulousains cet après-midi au Parc des princes.

ⓘ Publicité

1er du classement mais suivi de près par l'OM, le PSG n'est pas dans sa meilleure forme. Après déjà deux défaites (à Lens et Rennes) et un nul à domicile contre Reims, l'équipe doit maintenant se passer de Neymar et de Kylian Mbappé , tous les deux blessés. Sergio Ramos et Marco Verratti sont aussi absents. C'est dans ce contexte compliqué que les Parisiens reçoivent le TFC ce samedi, à 17h.

À lire aussi Le TFC avec sa meilleure équipe pour un exploit face au PSG sans Neymar et Mbappé samedi

Match à suivre en intégralité sur France bleu Occitanie :

loading

loading