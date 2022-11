EN DIRECT - Le Toulouse FC joue à Rennes, en quête de victoire avant la trêve

Le Toulouse Football Club a besoin de grapiller quelques points au classement, avant la trêve internationale, et la Coupe du Monde au Qatar. Après un match nul contre Strasbourg et deux échecs consécutifs (à Lens, et contre Monaco au Stadium), les Violets jouent en Bretagne ce samedi soir. Pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, ils affrontent Rennes au Roazhon Park.

ⓘ Publicité

loading