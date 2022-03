EN DIRECT - Les féminines du DFCO reçoivent l'OL, suivez la 17e journée de D1 à la radio

Le DFCO féminin reçoit l'OL, vendredi 18 mars 2022, pour la 17e journée de D1. Les "Rouges" vont-elles créer l'exploit contre l'équipe française la plus titrée de l'histoire ? Suivez la rencontre en intégralité à la radio, grâce à nos commentaires en direct de Gaston Gérard.

C'est le premier match coché sur le calendrier en début de saison. C'est aussi le plus difficile, pour les féminines du DFCO. 8es, elles reçoivent vendredi 18 mars 2022 le leader du championnat, l'Olympique Lyonnais, dans le cadre de la 17e journée de D1. Comme pour la venue du PSG en octobre, le match a lieu sur la pelouse du Stade Gaston Gérard et non aux Poussots. La rencontre est à suivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne, avec un avant-match dans 100% DFCO dès 18h. Coup d'envoi 18h45.

Suivez le match en intégralité à la radio !

Commentaires : Adrien Beria (France Bleu Bourgogne) et Hervé Obrecht (Club 21), en direct de Gaston-Gérard.