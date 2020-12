DIRECT - Ligue 1 : suivez le match du Stade Brestois à Lens

Chardonnet, Mounié et les Brestois disputent leur dernier match de 2020 à Lens

C'est le dernier match avant la trêve de Noël, l'ultime de l'année civile 2020. Il marque aussi la fin de l'éprouvante série de quatre rencontres à disputer en dix jours. Ce mercredi à 19 heures pour la 17e journée de Ligue 1, le Stade Brestois se déplace à Lens.

Invaincus lors des trois dernières rencontres (une victoire contre Reims puis deux nuls à Lyon et face à Montpellier), les Ty Zefs défient une équipe lensoise promue en Ligue 1 et qui réalise un superbe championnat pour son retour dans l'élite. Mais elle fait actuellement le yoyo et reste sur quatre matchs sans succès à domicile. Les Brestois sauront-ils en profiter ? Suivez la rencontre en intégralité sur France Bleu Breizh Izel.

Le direct audio

Le direct écrit

La 17e journée

Le classement