EN DIRECT - Ligue 1 (7e journée) : l'ASSE joue gros contre Metz sur France Bleu

Il faut une victoire. Une victoire et rien d'autre. Tout autre résultat enfoncerait le club un peu plus dans la crise. Avant le coup d'envoi (19h), l'ASSE est 18e et donc barragiste virtuel. Une place qui ne doit pas être celle des Verts. Une réaction dans le Chaudron serait idéale.