EN DIRECT - Ligue 1 : à Clermont, le FC Nantes veut enfin débloquer son compteur de victoires

Le match nul arraché face à Marseille , juste avant la trêve internationale, était porteur d'espoir. Il faut maintenant concrétiser l'essai, ce dimanche sur la pelouse de Clermont, également à la recherche de sa première victoire. "Il est évident que pour nous c’est une occasion de se lancer sur le plan comptable, avoir un déclic, lance l'entraîneur du FC Nantes, Pierre Aristouy. Sur le plan du jeu et sur le plan mental, je pense qu’on les a déjà obtenus. Mais maintenant il faut des victoires." Pour, enfin, vraiment lancer la saison.

Si les Canaris devront composer sans Alban Lafont, Nathan Zézé, Adson, toujours à l'infirmerie, et Fabien Centonze, parti à Saint-Raphaël pour poursuivre sa réathlétisation , ils pourront néanmoins s'appuyer sur des recrues intéressantes à l'image de Douglas Augusto, devenu le patron de l'entrejeu. "Malheureusement, cette trêve a cassé un peu le rythme, déplore un autre néo-Canari, Jean-Kevin Duverne . Contre Clermont, on va voir ce que ça va donner. Mais on y va pour faire un résultat. Il faut au moins une victoire pour lancer une dynamique." Et au passage faire un bond en avant au classement.

Le FC Nantes n'a plus gagné à l'extérieur depuis février

