EN DIRECT - Ligue 1 : à Montpellier, le FC Nantes veut surfer sur sa bonne dynamique du moment

Si le FC Nantes a réussi son début de saison à domicile, il a plus de difficultés hors de leurs bases avec seulement un succès. "On est moins efficace dans les surfaces", regrette Kombouaré qui voit ce déplacement à Montpellier, ce dimanche, comme un moyen de jauger les ambitions de son équipe.

Bonifier les points glanés à domicile par un succès à l'extérieur, le FC Nantes ne l'a jamais fait cette saison. "Paradoxalement, je n’ai pas le sentiment que c’est plus compliqué pour nous de jouer à l’extérieur, analyse Antoine Kombouaré. Par contre, on est moins efficaces dans les zones de vérité_. C’est là où on doit progresse_r." Mais l'adversité s'annonce relevée, ce dimanche après-midi, face à un Montpellier qui reste sur 3 succès lors de ses 5 dernières réceptions.

à lire aussi FC Nantes : les raisons d'une sérénité défensive retrouvée

Privés de Ludovic Blas, touché au mollet, et de Sébastien Corchia ainsi que Fabio suspendus, les Canaris s'attendent à être bousculés. "C’est une équipe qui va nous embêter, redoute le défenseur central Jean-Charles Castelletto. Ils ont une très forte capacité offensive. Il faut savoir déjouer leur style de jeu. On a fait de la vidéo pour les analyser, on espère que ça va payer." Avec en ligne de mire un deuxième succès à l'extérieur, cette saison pour poursuivre la belle série des Jaune et Vert dans l'Hérault qui dure depuis près de six ans.

Vivez le match comme si vous étiez au stade !

La rencontre entre le Montpellier Hérault Sport Club et le FC Nantes est à vivre en intégralité sur France Bleu Loire Océan, dès 14h30 ce dimanche, avec Florian Cazzola dans les tribunes du Stade de la Mosson, Oscar Lippert et Sébastien Denis, consultant France Bleu et ex-arbitre de Ligue 1. Vos réactions et analyses en direct au 02.40.73.6000.

Dans l'Hérault, le FC Nantes veut prouver qu'il sait aussi voyager