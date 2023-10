EN DIRECT - Ligue 1 : à Rennes, le FC Nantes veut mettre fin à 10 ans de disette dans le derby

"Tout le monde veut être les rois de la région", lance Florent Mollet, passeur et buteur lors du dernier match face à Lorient . Cette couronne, le FC Nantes court après depuis plus d'une décennie au Roazhon Park et un succès 3-1 grâce à Djordjevic, Gakpé et Deaux. Une autre époque. Les Canaris n'ont pas gagné deux déplacements d'affilée depuis décembre 2021. "Même si nos deux derniers matches nous laissent un capital confiance intéressant, on sait très bien où on met les pieds, met en garde l'entraîneur canari, Pierre Aristouy. C'est un rendez-vous particulier."

D'autant plus spécial que les coéquipiers d'Alban Lafont, de retour comme titulaire dans la cage, ne pourront pas s'appuyer sur le soutien de leurs supporters. Limité à 500 supporters par arrêté préfectoral, le déplacement des Jaunes a finalement été boycotté par les groupes de supporters, soutenus par le club.

Et si la gestion défensive des matches de la bande à Adson, de retour dans le groupe, semble très perfectible, les Canaris pourront miser sur une attaque de feu pour tenter de mettre sous pression un Stade Rennais qui reste sur cinq matches nuls d'affilée.

"Plusieurs joueurs sont capables de marquer, se satisfait Florent Mollet. Ça peut être Simon, Gana, Mostafa, Kader, moi… C’est important, car ça met les équipes en difficulté, c’est plus difficile pour elles de nous contrer. On peut être dangereux sur coup de pied arrêté, sur corner ou sur coup franc direct. Même chose sur des phases de possession, des contre-attaques. On a toute cette panoplie." Il ne reste plus qu'à plier le derby pour montrer que Nantes continue de progresser et sait aussi gagner à l'extérieur.

