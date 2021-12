EN DIRECT - Ligue 1 : Antoine Kombouaré veut stopper sa plus mauvaise série avec le FC Nantes, contre Lorient

Le FC Nantes serait bien inspiré de briser sa série de cinq rencontres sans victoire, ce dimanche, face à des Merlus incapables de l'emporter sur leurs neuf dernières sorties. Privés de Nicolas Pallois et Sébastien Corchia, les Canaris seront favoris au Moustoir, où ils n'ont plus perdu depuis 2013.

La série face aux cadors du championnat, Paris, Lille et Marseille est désormais derrière le FC Nantes. "On revient à nos chères études, dans notre championnat, lâche Antoine Kombouaré qui, avec cinq rencontres sans succès, connait actuellement sa plus mauvaise passe avec les Jaunes. Face à ces trois grosses cylindrées, il a manqué l’efficacité mais c’était intéressant dans ce qu’on a proposé. Maintenant, il faut traduire ça par une victoire, notamment dès dimanche à Lorient. Désormais, il faut des actes." Et ils sont attendus, dès ce dimanche après-midi à Lorient, une équipe contre laquelle la bande à Ludovic Blas n'a plus perdu depuis 10 matches.

Face à un Lorient en perdition depuis fin septembre - neuf matches sans victoire -, le milieu de terrain Samuel Moutoussamy sait qu'il y a un coup à faire. "Ils sont au plus mal en ce moment mais ils vont vouloir stopper cette série, tonne le joueur de 25 ans. Il faut se méfier. Ils vont nous attendre de pied ferme. Mais si on arrive à marquer tout de suite, on va les mettre en difficulté." Des Canaris en mode diesel, ces derniers temps, et qui aspirent à mieux débuter leurs rencontres. On ne demande pas mieux.

Les Canaris n'ont plus perdu au Moustoir depuis huit ans et demi