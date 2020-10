EN DIRECT - Ligue 1 : Brest face à Strasbourg pour se racheter

Romain Faivre est désormais le meilleur buteur brestois depuis son but inscrit à Nantes.

Brest est retombé dans ses travers dimanche dernier à La Beaujoire. Une mauvaise entame de match, un manque de solidité dans son bloc défensif, une nouvelle fois trop de buts encaissés à l'extérieur. Les Brestois, comme la saison dernière, montre souvent deux visages cette saison : en difficulté à l'extérieur, et plus serein à Le Blé.

Strasbourg, la bête blessée

On pourrait donc se dire que la réception de Strasbourg, un mal classé (18ème, à 6 points derrière Brest), tombe à pic pour éviter d’enchaîner une nouvelle contre-performance ce dimanche. Les Strasbourgeois ne comptent qu'une seule victoire pour six défaites, et c'était face à Dijon, la lanterne rouge.

Et même si les Ty-Zefs se sont inclinés une seule fois à domicile depuis le début du championnat, contre l'OM, il n'y a bien sûr aucune garantie de résultat. Mais c'est plutôt rassurant avant d'aborder cette 8ème journée, dans un match qui verra s'affronter deux des plus mauvaises défenses de Ligue 1. Le seul absent brestois est d'ailleurs un défenseur, Ronael Pierre-Gabriel, de nouveau forfait (quadriceps). Lasne et Battocchio sont de retour au milieu.

Stade Brestois - Racing Club de Strasbourg, à suivre en direct dès 15 heures sur France Bleu Breizh Izel.