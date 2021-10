EN DIRECT - Ligue 1 : contre Clermont, le FC Nantes a une occasion en or d'enchaîner à domicile

Après avoir battu Troyes juste avant la trêve internationale, les Canaris reçoivent un autre promu, ce samedi après-midi. Séduisant dans le jeu mais friable à l'extérieur, le Clermont Foot 63 va tenter de faire douter un FC Nantes plus costaud et au caractère retrouvé, sur ces dernières rencontres.

Si le FC Nantes sort d'un déplacement à Bordeaux "où il a perdu deux points", dixit Sébastien Corchia, la faute à une grande maladresse dans le dernier geste, il a montré beaucoup de caractère pour revenir au score et s'est montré très actif dans la surface adverse. "Il nous faut confirmer ces progrès", a tempéré le technicien des Jaunes, Antoine Kombouaré, à l'heure de recevoir un promu clermontois, ce samedi après-midi, contre lequel le successeur de Raymond Domenech s'attend "à souffrir".

Avec un budget plus de trois fois inférieur à celui des Canaris, le promu auvergnat - 13 points, un de moins que le FC Nantes - fait des miracles en ce début de saison et séduit ses adversaires. "Il joue avec les mêmes idées qu’en Ligue 2, avec la confiance de la montée, a analysé lé latéral polyvalent, Dennis Appiah. Il surfe sur ça et ça amène un peu de fraîcheur. Il faudra mettre beaucoup d’agressivité au milieu de terrain." Et appuyer sur les faiblesses de Clermont, deuxième plus mauvaise défense à l'extérieur qui reste sur quatre déplacements sans succès, pour enchaîner une troisième victoire de rang à domicile. Ce qui serait une première depuis août-octobre 2019.

Le FC Nantes va-t-il profiter de la méforme des Auvergnats à l'extérieur ?