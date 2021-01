EN DIRECT - Ligue 1 : le DFCO se déplace à Lille, suivez la 22e journée

Après la défaite 3-2 en déplacement à Lorient en milieu de semaine, direction le Nord pour le DFCO et un match contre le LOSC, dimanche 31 janvier 2021. C'est la 22e journée de Ligue 1, et un "choc des extrêmes" entre Dijon qui lutte pour le maintien et Lille qui vise le titre.

Suivez le match commenté en direct de Lille en intégralité à la radio !

Commentaires : Adrien Beria