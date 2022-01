EN DIRECT - Ligue 1 : écoutez Strasbourg - Montpellier sur France Bleu Hérault

Premier match de l'année 2022 en Ligue 1 pour Montpellier, dont la rencontre face à Troyes prévue le weekend dernier avait été reportée. Sur la pelouse du Racing Club de Strasbourg, ce dimanche (15h), les héraultais espèrent enchaîner un septième succès de rang, toutes compétitions confondues, le cinquième de suite en championnat. Les footballeurs pailladins seront dirigés par les adjoints d'Olivier Dall'Oglio, touché par le covid-19.

Quinze jours après la qualification en Coupe de France face aux alsaciens, ils seront par ailleurs privés de Pedro Mendes, Maxime Estève, Yanis Guermouche, Ambroise Oyongo et Thibault Tamas. Le Racing, de son côté, sera amputée de sa paire d'attaquants Ajorque / Diallo, le premier est suspendu, le second est à la CAN.

Direct radio : Bertrand Queneutte - FBH

14h30 : avant-match

15h : coup d'envoi et intégral

17h : réactions en zone mixte

