EN DIRECT - Ligue 1 : face à Brest, une première finale pour le FC Nantes et Antoine Kombouaré

Les attaquants du FC Nantes, à l'image d'Evann Guessand ou Moses Simon n'ont plus marqué de but, toutes compétitions confondues, depuis 545 minutes.

Les quelque 25.000 supporters attendus au stade de La Beaujoire, ce dimanche après-midi, ne seront pas de trop pour tenter de pousser les Jaunes vers un premier succès en championnat depuis près de deux mois . "Dans une saison, il y en a des finales, des tournants. C’est le premier, lance d'ailleurs Antoine Kombouaré, alors que son FC Nantes est avant-dernier à l'heure d'affronter le Stade Brestois. Dans cette situation, j’ai encore plus envie de me battre parce que le FC Nantes est mon club. Je sais que dans ce groupe il y a de la qualité. Je sais que l’on va relever la tête, c’est juste une question de temps." Son milieu de terrain, Moussa Sissoko, ne dit pas mieux : "C’est une première finale, assure l'international français. Dans une saison, il y a plusieurs tournants. Il y a des matches qu’il ne faut pas louper. Ce sera un match très compliqué pour nous comme pour Brest. Mais nous sommes à domicile. Il va falloir tout faire pour les laisser derrière nous et renouer avec la victoire."

ⓘ Publicité

Je pense qu’il faudra mettre la manière de côté.

Pour rebondir, les Canaris vont d'abord retrouver de la solidité en défense, eux qui n'ont réalisé qu'un clean-sheet sur leur 13 derniers matches. Avant de régler la mire en attaque pour enfin rompre cette interminable attente de neuf heures sans marquer. "Tous les matches on voudrait bien les jouer, avec un beau football, mais [cet après-midi, ndlr] je pense qu’il faudra mettre la manière de côté, souffle le numéro 17 des Jaunes. Ce qui compte, c’est le résultat. On a besoin de ces trois points. Ca pourrait être le début de quelque chose. Je l’espère. On va tout faire pour être prêt." Il serait temps !

À lire aussi FC Nantes : des jeunes ramasseurs de balles tutoient leur "rêve" sur la pelouse de la Beaujoire

Tous les matches des Canaris à vivre sur France Bleu Loire Océan

Le match de la peur, entre le FC Nantes et le Stade Brestois est à vivre en intégralité sur France Bleu Loire Océan, dès 14h30 ce dimanche, avec les commentaires de Florian Cazzola, depuis le stade de la Beaujoire, accompagné d'Oscar Lippert et de leurs consultants en studio.

loading

En cas de succès, le FC Nantes peut s'extirper de la zone rouge

loading

loading

loading