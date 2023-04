EN DIRECT - Ligue 1 : face à Troyes, victoire capitale pour le FC Nantes avant d'y monter pour la finale

Le mot d'ordre est simple, ce dimanche : ne surtout pas gâcher la fête. Alors que la Beaujoire sera comble pour célébrer les 80 ans du FC Nantes, contre Troyes, les protégés d'Antoine Kombouaré auront pour tâche de stopper l'hémorragie de points, dans la course au maintien. Et avec aucun succès au compteur sur ses huit dernières sorties en championnat, Alban Lafont sait que "la situation est critique". "C'est un match pour la survie, n'hésite pas à lancer le capitaine canari. On a pris une gifle à Auxerre dimanche dernier et on sait maintenant que le match de Troyes est devenu primordial. Tout le monde a pris conscience de ça. Maintenant, c’est à nous de tout donner pour se sortir de cette passe."

Encore faudra-t-il que les partenaires de Girotto, Chirivella et Traoré, tous trois absents, aient complètement la tête à cette rencontre et pas au Stade de France. "Mais il faut avoir été joueur pour comprendre ça, rétorque Antoine Kombouaré. Quand tu sais que tu vas jouer une finale, tu n’as qu’une idée en tête, c’est la préparer. Tu ne t’engages pas à 100 %, tu as peur de te blesser. C’est pour ça que j’ai du mal à être dur avec mes joueurs aujourd’hui car ils ont l’opportunité de faire quelque chose d’exceptionnel." Gagner ce dimanche face au 18e serait déjà un bon début.

Nantes n'a jamais perdu à la Beaujoire en Ligue 1 contre Troyes

