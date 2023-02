EN DIRECT - Ligue 1 : faire le plein de confiance pour le FC Nantes contre Lorient

Cela ressemble fort à une répétition générale, à quatre jours de disputer un 16e de finale aller de la Ligue Europa face à la Juventus Turin d'Adrien Rabiot. Dans une Beaujoire où plus de 32.000 spectateurs sont attendus, ce dimanche après-midi, le FC Nantes d'Andy Delort va se frotter au FC Lorient d'Enzo Le Fée, toujours installé dans le top 10 du championnat. "Une victoire nous ferait le plus grand bien, avance Ignatius Ganago. Elle nous donnerait le plein de confiance pour aller à la Juve la tête haute."

À l'inverse de Moses Simon et Quentin Merlin, toujours indisponibles, le défenseur Nicolas Pallois fait sont retour dans une équipe qui se cherche encore. "On doit s’améliorer, concède Antoine Kombouaré. L’avantage c'est qu’on enchaine et après la défaite contre Marseille, on a réussi à rebondi**r en gagnant contre Ajaccio et en se qualifiant contre Angers. Ça stimule le groupe, ça donne de la confiance et ça enlève de la fatigue aussi." Engagés dans leur cinquième match en 15 jours, les Jaunes ont une revanche à prendre sur des Merlus qui les avaient surclassés au match aller. Et un match référence à aller chercher avant de se présenter au pied de la montagne piémontaise.

Le FC Nantes, invaincu contre les Merlus à domicile depuis 2007

