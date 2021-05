EN DIRECT - Ligue 1 : FC Nantes : un travail à finir contre Montpellier pour valider le maintien

C'était le cas contre Strasbourg, puis face à Brest, Bordeaux et Dijon et ça ne changera pas pour l'ultime sortie des Jaunes, contre Montpellier ce dimanche soir. "C'est LE match décisif, promet le latéral droit Sébastien Corchia. On n'a pas le droit de se louper. On est plus motivé et encore plus concentré que d'habitude." Comment ne pas le croire. Après avoir "touché le fond à la mi-temps de Strasbourg" il y a un mois, dixit Kombouaré, le FC Nantes s'est relevé grâce à quatre succès de rang. Le cinquième - qui permettrait aux Canaris d'égaler leur meilleure série depuis 24 mois - entérinerait le maintien de la bande à Alban Lafont, à l'issue d'une saison chaotique entre résultats très décevants, absence du public dans les stades et fronde contre la présidence.

"On se met la pression parce qu’on veut enchaîner et qu’on a faim de victoires, observe le Kanak de 57 ans dont l'équipe à 63,8% de chances de se sauver dès dimanche selon les données d'Opta. Il y a un peu plus de confiance, c’est sûr, mais ce dernier match il faut le gagner à tout prix." Dans le cas contraire, il faudra compter sur une contre-performance d'un des six concurrents directs pour s'épargner une double confrontation face à Toulouse à haut risque, dans une semaine. "Mon équipe y est préparée", tempère Kombouaré qui n'a qu'une seule obsession pour l'heure : "bien finir le travail". Et accessoirement permettre à ses joueurs d'empocher les quelque 50.000 euros promis par leur président.

Vivez l'épilogue de cette saison sur France Bleu Loire Océan

L'ultime match du FC Nantes, contre Montpellier, est à écoutez en intégralité sur France Bleu Loire Océan, ce dimanche dès 20h30, avec Florian Cazzola et l'internationale française Charlotte Lorgeré au stade de la Beaujoire, Clément Lebas et notre consultant, ex-arbitre de Ligue 1 et Ligue 2, Sébastien Denis. On vous attend pour réagir, commenter et analyser ce match décisif jusqu'à 23h30 au 02.40.73.6000.

Le faux-pas est interdit pour arracher son maintien