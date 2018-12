Ligue 1 - 15e journée : ultra dominateurs, les Verts s'imposent largement face à Nantes

Stade Geoffroy-Guichard

Le film du match

C'est la plus large victoire des Verts cette saison. Gagner par trois buts d'écart, c'est un première depuis le mois d'août. Difficile de dire du mal après un succès comme celui-ci. Cela tombe bien , on avait envie de dire du bien ce soir.

Disons le, les Verts ont dominé ce match de bout en bout. Là aussi une première cette saison. Ce qui peut encore inquiéter, c'est la stérilité de cette domination. Ils auraient du partir à la pause avec au moins un but en poche. Pourtant, sur les dix tentatives aucune n'a été fructueuse, ni même cadrée alors que l'ASSE a eu le ballon 66% du temps. Autres points noirs de la première période : Un Diony invisible qui a touché moins de 10 ballons, et Romain Hamouma qui sort sur blessure (sûrement touché à la clavicule droite) à la 39e minute après un gros tampon de Nicolas Pallois. Malgré le courage de l'attaquant Stéphanois, resté de longues minutes sur le terrain à continuer de jouer, il laisse sa place à Salibur.

.@RomainHamouma est sorti en fin de première mi-temps touché à l'épaule après un choc avec le défenseur nantais Nicolas Pallois. Il rejoint Loïc Perrin à l'infirmerie de l'@ASSEofficiel. JL Gasset attend le verdict du médecin quant à son indisponibilité. #ASSEFCN#FBsportpic.twitter.com/BliZY0MX41 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) November 30, 2018

Après la pause, les Verts ne faiblissent pas face à une équipe nantaise qui ne joue pas et qui défend à six à l'arrière. Jean-Louis Gasset opère un changement crucial en faisant entrer Beric à la place de Diony (62'). Dix minutes plus tard, le Slovène ouvre le score de la tête sur un centre de Yannis Salibur, sa première passe décisive de la saison. L'ancien Guingampais remettra à la 90' en tirant le corner qui permettra à Kolo de tripler la marque, de la tête aussi. Entre temps (84'), Khazri a enfoncé le clou d'un sublime coup franc.

Voila les Verts avec une belle victoire. Elle fait du bien après la défaite dans le Derby, une semaine auparavant, et l'élimination en Coupe de la Ligue. Si ce n'est en référence, ce match servira pour les prochains matchs avec le déplacement à Bordeaux (5 décembre) et la réception de Marseille (9 décembre).

Le résumé du match

Les Tops du match

Les réactions d'après match

Mathieu Debuchy

Yannis Salibur

Jean-Louis Gasset

L'état d'esprit a été irréprochable.

Je ne sais pas s'il faut parler d'un match référence, mais on en est pas loin.

Aujourd'hui, on ne saute pas au plafond. On gagné, on prend trois points. Il reste des matchs difficiles, on ne s'enflamme pas.

Wahbi Khazri

Timothée Kolodzeijczak

Kolo est satisfait de son association avec Neven Subotic ce soir. #ASSEFCN#FBsportpic.twitter.com/I3fKH2LbD2 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) November 30, 2018

Les rencontres de la Ligue 1

Le classement de la Ligue 1