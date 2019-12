EN DIRECT - Ligue 1 (J16) : suivez Lyon - Lille sur France Bleu Nord

Trois jours après leur court succès face à Dijon, les footballeurs lillois se déplacent sur la pelouse de Lyon ce mardi soir lors de la 16e journée de Ligue 1. Les deux équipes sont au coude-à-coude au classement, Lyon est 7e et Lille 8e avec le même nombre de points. Les Dogue feront le voyage sans le défenseur Adama Soumaoro. Absent contre Dijon samedi Loïc Rémy est lui apte à jouer. Lille n'a jamais gagné à l'extérieur cette saison et n'a pris que deux points en sept rencontres (2 nuls, 5 défaites).

Suivez le match dès 21h

À noter que tout au long de la soirée foot nous serons également en direct de Lens pour suivre le match de Ligue 2 entre les footballeurs Sang et Or et Chambly.