EN DIRECT – Ligue 1 (J19) : suivez Monaco-Lille sur France Bleu Nord

Quatre jours après leur confrontation en coupe de la Ligue, Lille et Monaco se retrouvent ce samedi pour la 19e journée de Ligue 1. C'est le dernier match avant la trêve hivernale. Coup d'envoi à 20 heures 45.

Comme on se retrouve. Quatre jours après une première confrontation en coupe de la Ligue et la qualifications des Nordistes (large victoire 3-0), Lillois et Monégasques s'affrontent de nouveau ce samedi soir en championnat au stade Louis II en Principauté pour la 19e journée de Ligue 1. En cas de succès, les footballeurs du LOSC conforteraient leur place sur le podium. Une très bonne chose avant des vacances bien méritées. Coup d'envoi du match à 20h45 à vivre en intégralité sur France Bleu Nord.

Osimhen est là

Victime d'un malaise vagal mardi soir à Monaco en coupe de la Ligue, l'attaquant lillois Victor Osimhen va beaucoup mieux et devrait tenir sa place contre la même équipe monégasque en championnat cette fois ce samedi soir. "Tous les examens ont montré que Victor est apte et opérationnel" a insisté Christophe Galtier, l'entraîneur des Dogues.

