Ligue 1 (J20) : les Verts reviennent de Lille avec un nul (1-1)

Ce vendredi soir, c'était la reprise du championnat. Après avoir ouvert la marque par Hamouma, les Verts subissent et Nicolas De Préville fait parler son talent, à peine entré, pour réduire le score. Un bon point pris face à la domination territoriale lilloise.

L'ASSE se déplaçait dans le Nord pour la deuxième fois en huit jours. Après une qualification importante en Coupe de France face à Croix, les Verts affronter le Losc en terre lilloise où l'ASSE n'a pas gagné depuis 24 ans en première division. Ce vendredi soir, les Verts ramènent le point du match nul même si ça avait bien commencé.

Hamouma, le rapide

Cette rencontre a démarré avec de l'émotion. Une page se tourne à Lille avec le départ du Président Seydoux après le rachat du club par Gérard Lopez. Après cet hommage, place au match. Pendant plus d'un quart d'heure, il ne se passe rien. Pas un tir. Un seul corner. C'est calme. Mais à la 17e minute, sur la première occasion du match, les Verts ouvrent le score après une belle combinaison : un centre venu de la gauche de Monnet - Paquet, Roux et Dabo s'effacent (involontairement?) et Hamouma récupère la balle, frappe et marque. 17e minute, le but le plus rapide de la saison pour l'ASSE.

Les Verts sont en tête malgré une possession territoriale et du ballon de la part des Lillois. Les statistiques de la première période parlent d'elles-mêmes :

possession 60 / 40 pour les Dogues

24 ballons joués pour KMP, 30 pour Polomat, 16 pour Malcuit, 14 pour Hamouma. Le jeu penche à gauche

Amadou : 49 ballons joués.

Nolan Roux a beaucoup de difficultés dans son ancien stade : seulement 6 ballons joués dans le premier acte, et 11 au total avant d'être remplacé par Keyta.

Les Verts ne résistent pas

Les hommes de Christophe Galtier reviennent sur la pelouse du stade Pierre Mauroy avec ce but d'avance. Mais les lillois continuent à posséder le ballon, et les Verts ne se procurent que très peu d'occasions. L'entrée de De Préville à la 69e va être le tournant de la partie car sur un de ses premiers ballons - si ce n'est pas le tout premier - il se balade dans la défense sans être inquiété et décoche une frappe qui vient nettoyer la lucarne de Moulin.

Malgré le très bon match de Jessy Moulin, les Dogues reviennent à égalité. Le score aurait pu être à l'avantage des lillois, si Moulin n'avait pas été sauvé par sa barre à la 88e après une frappe magnifique de De Préville. Les Lillois auront tiré 21 fois au but et cadré 7 fois alors que dans le même temps, les Verts ont tenté 7 fois et trouvé la mire 3 fois. Dans cette configuration difficile d'aller chercher une victoire. L'ASSE rentre dans le Forez avec un point, bon à prendre.

LOSC - ASSE, le résumé :

Lille - Saint-Étienne, les meilleurs moments Partager le son sur : Copier

Les Verts reviennent le dimanche 22 janvier pour la 21e journée de Ligue 1 et la réception d'Angers à 17h.

Lille - Saint-Étienne, le direct :