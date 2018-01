EN DIRECT - Ligue 1 (J22) : vivez Nice - Saint-Étienne en direct sur France Bleu

Par Olivier Roché, France Bleu Saint-Étienne Loire

Les Verts sont en pleine semaine chargée et en plein doute de nouveau. Après la lourde défaite à Metz (3-0), l'ASSE se déplace à Nice. Un match censé être plus difficile que celui en Lorraine. Comment les Verts vont réagir avec le retour de Ruffier et les arrivées de MVila et NTep. Réponse à 15h.