EN DIRECT - Ligue 1 (J24) : l'ASSE reçoit Metz sur France Bleu Saint-Étienne Loire

Après une victoire à Nice, un match nul contre Nantes, pour la 24e journée de Ligue 1, l'ASSE reçoit une des équipes les plus en forme et les plus régulière du moment : le FC Metz. Coup d'envoi à 15h, avant match à 14h30