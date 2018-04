EN DIRECT - Ligue 1 (J31) : vivez Nantes - Saint-Étienne sur France Bleu

Par Olivier Roché, France Bleu Saint-Étienne Loire

Lors de cette 31e journée de Ligue 1, des points pour la course à l'Europe se jouent. Nantes veut confirmer sa 6e place voire chercher la 5e et l'ASSE peut assurer son maintien mathématiquement et se rapprocher des places qualificatives. Coup d'envoi à La Beaujoire à 17h.