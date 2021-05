EN DIRECT - Ligue 1 (J36) : Suivez Stade Rennais - PSG sur France Bleu Armorique

Choc capital dans la course à l'Europe pour le Stade Rennais, qui reçoit Paris au Roazhon Park à 21h ce dimanche. Les Parisiens sont à la poursuite de Lille dans la course au titre. Qui l'emportera et fera la bonne opération ? Réponses dès 20h45 pour l'avant-match sur France Bleu Armorique.

C'est le choc de cette 36e journée de Ligue 1 : le Stade Rennais, qui pourrait récupérer la cinquième place en cas de victoire, reçoit le PSG, deuxième de Ligue 1 et relégué à quatre points du leader lillois, vainqueur à Lens vendredi soir. Les Rennais seront privés de Steven Nzonzi et Eduardo Camavinga, les Parisiens de Kylian Mbappe et Marco Verratti. Récemment éliminés de Ligue des Champions, les Parisiens essaieront de relever la tête face à des Rennais qui rêvent d'une quatrième qualification européenne consécutive. Suivez la rencontre avec François Rauzy et Thomas Rassouli (Onze Mondial) sur France Bleu Armorique.

