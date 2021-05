EN DIRECT - Ligue 1(J38) : vivez le dernier match de l'ASSE, contre Dijon, sur France Bleu Saint-Étienne Loire

Objectif 10e place pour cette fin de saison de Ligue 1. Pour cela, l'ASSE doit s'imposer face à Dijon et Metz ne doit pas gagner. Mathématiquement, la 9e place est possible si Nice s'incline lourdement face à Lyon et si les Verts gagnent largement. Avant-match dès 20h30, coup d'envoi 21h.