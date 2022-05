EN DIRECT - Ligue 1 : l'ASSE reçoit Reims, à huis-clos, vivez la 37e et avant dernière journée

C'est l'avant dernière journée de Ligue 1 et (probablement pas) le dernier match à domicile de l'ASSE. Ce sera sans public et avec beaucoup de pression. Les Verts sont à trois points de Lorient (17e) et de Metz (19e). Ils peuvent consolider la place de barragiste. Coup d'envoi à 21h.