EN DIRECT – Ligue 1 : L’ASSE se déplace à Lyon pour la 22e journée

L’ASSE se déplace à Lyon pour le derby (21h) pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Un match capital pour se relancer en direct sur France Bleu Saint-Étienne Loire

l'Olympique Lyonnais reçoit l'AS Saint-Etienne au Groupama Stadium. Pour cette rencontre, l'entraîneur des Gones Peter Bosz doit composer sans Boateng, suspendu, sans Denayer, blessé, sans Diomandé et Reine-Adélaïde, en phase de reprise, mais aussi sans Emerson, testé positif au Covid-19, puis Slimani et Toko-Ekambi, toujours à la Coupe d'Afrique des Nations. De son côté, le coach des Verts Pascal Dupraz réalise ce déplacement en étant privé de Boudebouz et Trauco, positifs au Covid-19, Gnagnon et Hamouma, en phase de reprise, Mangala, non qualifié, puis enfin Bouanga, Khazri, Moukoudi, Neyou et Sow, à la CAN.