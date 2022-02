EN DIRECT - Ligue 1 : l'immense défi du FC Nantes face au PSG dans une Beaujoire à guichets fermés

Le défi s'annonce colossal pour le FC Nantes, ce samedi soir. S'il pourra compter sur son public dans un stade de la Beaujoire qui annonce complet, il devra surtout sortir "un très grand match", dixit Antoine Kombouaré pour espérer "titiller" le Paris Saint-Germain de Neymar, Messi et Mbappé.

Le FC Nantes de Pedro Chirivella et Alban Lafont n'a perdu qu'une seule de ses 11 dernières réceptions, toutes compétitions confondues.

Le FC Nantes a beau être sur une très belle dynamique, à domicile surtout avec une seule défaite sur ses 11 dernières sorties toutes compétitions confondues, il va se frotter à ce qui se fait peut-être de mieux, actuellement, en Europe, ce samedi soir dans une Beaujoire où on pourrait dépasser la barre des 34.000 spectateurs. "S’ils font le même match contre nous que face au Real [1 à 0, ce mardi soir, ndlr] ça va être compliqué, lâche le vice-capitaine Ludovic Blas. Ils sont en pleine confiance. Ils vont vouloir garder la dynamique pour le match retour. À nous de faire un gros match et de ne pas avoir peur. Ces joueurs-là, rien ne peut les arrêter s’ils en ont envie."

Le ton est donné. Si les Jaunes veulent "titiller" la bande à Neymar, Mbappé et Messi, ils devront hausser d'un voire de deux crans leur niveau de jeu par rapport à leurs dernières sorties contre Bastia et Reims. Sans pour autant oublier leur football qui leur permet aujourd'hui de compter 35 points après 24 journées, soit le deuxième meilleur total à ce stade de la saison depuis l'arrivée de la famille Kita. "Aujourd’hui, je nous sens vraiment costauds, jure Antoine Kombouaré. Je pense qu’on n’a jamais été aussi forts. Cette pression positive doit nous motiver parce que j’attends beaucoup de choses de ce match. J’attends qu’on soit grands, qu’on sorte victorieux." Un immense défi face à une formation parisienne qui n'a plus perdu en championnat depuis le 3 octobre dernier face au Stade Rennais.

Un choc à vivre en intégralité sur France Bleu Loire Océan

La 44e confrontation en terre nantaise dans l'élite du football français entre les Canaris et le club de la capitale est à vivre en intégralité sur les antennes de France Bleu Loire Océan, dès 20h30 ce samedi avec les commentaires de Florian Cazzola et Charlotte Lorgeré, capitaine des Jaunes, depuis le stade de la Beaujoire. Oscar Lippert sera lui accompagné de Sébastien Denis, ex-arbitre de Ligue 1, et vous accueillera au 02.40.73.6000 pour débattre et analyser ce choc de la 25e journée.

Paris, la bête noire du FC Nantes en Ligue 1