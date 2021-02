EN DIRECT - Ligue 1 : "L'opération commando" de Kombouaré au FC Nantes commence à Angers

En panne de résultats depuis 16 matchs - plus longue série de son histoire - le FC Nantes a misé sur Antoine Kombouaré et sa réputation de meneur d'homme pour redresser la barre d'un navire à la dérive. A peine arrivé, le Kanak se sait déjà attendu au tournant, ce dimanche après-midi, à Angers.

"Formation militaire de faible effectif, chargée de missions spéciales", telle est la définition de l'expression "opération commando" dans Le Larousse. Si le stade Raymond Kopa n'a rien d'un terrain militaire, quoi que sa pelouse en piteux état pourrait s'apparenter à un bourbier, le nouvel entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré compte s'appuyer une dialectique qui lui est chère pour relever le soldat Canari : la guerre. A peine trois jours après son arrivée, le message semble déjà infuser chez des Jaune et Vert qui ont quitté leur tunique de joueurs pour endosser celle de victimes que de joueurs depuis le 8 novembre et leur dernier succès à Lorient.

On a peut-être besoin d'être un peu bousculé. Maintenant, il reste 14 matchs, 14 finales, ça va être la guerre.

"Un match, c’est un rapport de force, scande le successeur de Raymond Domenech et Christian Gourcuff. Je veux une équipe qui produise du jeu, je veux voir des guerriers en attaque. Si l'équipe a peur, elle ne joue pas. Il faut qu'on montre à tout le monde qu'on a des bons joueurs." La mobilisation générale est décrétée. Le ton est donné. Avec Kombouaré, il faut s'attendre à un discours musclé et à une rigueur militaire. "C'est totalement différent des autres entraîneurs, confie un Alban Lafont, habitué à se présenter face à la presse quand les choses se corsent. On a un groupe relativement jeune et on a peut-être besoin d'être un peu bousculé. Maintenant, il reste 14 matchs, 14 finales, ça va être la guerre." L'"opération commando" qu'appelle de ses vœux le technicien de 57 ans est lancée. Mais gare à la déroute dès le premier duel, ce dimanche après-midi, face à un SCO d'Angers qui reste sur cinq rencontres sans défaite contre son plus proche voisin.

Une série noire à balayer et des sourires à retrouver