EN DIRECT - Ligue 1 : la cinquième place dans le viseur du FC Nantes, en déplacement à Troyes

Les Jaunes n'en finissent plus de surprendre. Voire d'impressionner. Leur semaine folle, marquée par une qualification en finale de la Coupe de France et un succès mérité face à Montpellier, digérée, les Canaris peuvent aborder le sprint final dans les meilleures conditions. "On avait besoin de décompresser et on a bien pu travailler", abonde Sébastien Corchia, absent de dernière minute pour le déplacement à Troyes, ce samedi soir. Dans l'Aube, le FC Nantes a une opportunité rêvée de continuer son ascension et pourrait récupérer la cinquième place, en cas de succès. "_On n'a pas le droit de se loupe_r", avance le latéral droit, resté en Loire-Atlantique avec Fabio, Jean-Kévin Augustin, Gor Mavelyan et Marcus Coco, tous les quatre blessés.

Pour autant, Antoine Kombouaré refuse "toute enflammade", comme il dit. "À chaque match, j’aurai des réponses sur l’envie de s’imposer, sur nos motivations, sur cette volonté d’aller chercher un classement plus intéressant. On ne s’enflamme pas mais je suis quand même bluffé des performances de mes joueurs sur la durée, elles sont remarquables." Intraitables à domicile où ils sont troisièmes de Ligue 1, les Jaune et Vert ont l'occasion de peaufiner leurs statistiques hors de leurs bases, où ils n'ont pas encore connu le goût du succès en 2022.

La cinquième place du championnat en ligne de mire