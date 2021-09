EN DIRECT - Ligue 1 : la passe de trois à Reims, où le FC Nantes n'a plus gagné depuis 43 ans ?

Tous les feux sont au vert pour le FC Nantes, en déplacement à Reims ce dimanche après-midi. En plus des victoires, les Canaris ont réglé la mire offensivement et ont gagné en maîtrise. Ca ne sera pas de trop pour venir à bout d'un adversaire qu'ils n'ont plus battu depuis 43 ans à Auguste Delaune.

"C'est la défaite qui me reste le plus en travers de la gorge." Battu sur le fil à la Beaujoire par le Stade de Reims, le 3 mars dernier, Antoine Kombouaré est comme à son habitude, prudent, à l'heure de défier la formation d'Oscar Garcia, ce dimanche après-midi. "On sait que cette équipe rémoise ne nous réussit pas, poursuit le Kanak de 57 ans. C'est bien d’y aller aujourd’hui parce que nous sommes dans une bonne dynamique et une bonne phase, mais attention."

Certes les Jaunes ne l'ont plus emporté depuis 42 ans et 9 mois en Champagne mais ils auront de sacrés arguments à faire valoir contre la plus mauvaise attaque du championnat. En plus d'afficher une certaine maîtrise, le FC Nantes cartonne à l'extérieur en ayant marqué 4 buts lors de 3 de ses 5 derniers déplacements. "Avec la qualité qu’il y a, je pense qu’on peut viser plus haut, espère le milieu Wylan Cyprien. Mais on ne va pas se mettre de pression inutile. Il faut essayer d’avoir les points du maintien le plus vite possible et on verra ensuite." Une mission encore loin d'être gagnée.

Tous les matches du FC Nantes sur France Bleu Loire Océan

Stade de Reims - FC Nantes : une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de France Bleu Loire Océan, dès 14h30 ce dimanche, avec Florian Cazzola au stade Auguste Delaune et Oscar Lippert accompagné de Sébastien Denis, ex-arbitre de Ligue 1, en studio.

