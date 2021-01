EN DIRECT - Ligue 1 : la zone rouge se rapproche pour le FC Nantes qui reçoit l'AS Monaco

"J’en ai vécu pas mal des situations délicates mais on a toujours réussi à s’en sortir, tente de positiver le milieu de terrain du FC Nantes, Abdoulaye Touré. On est capable de faire la même chose." A force de répéter les mêmes phrases d'une semaine sur l'autre, les Canaris vont finir par se persuader qu'il est possible d'éviter les affres d'une relégation. Mais en dehors du club, ils sont de moins en moins nombreux à y croire. Et le calendrier du mois de février n'incite personne à l’optimisme avec les réceptions de l'AS Monaco, ce dimanche soir, puis de Lille et Marseille et des déplacements dans le Forez et chez le voisin angevin, toujours dans le top 10.

L'AS Monaco a inscrit 50% de ses buts à l'issue d'un corner, en 2021 (7 sur 14 buts).

"Le fait de s'inquiéter et de s'alarmer ne change rien à la situation, promet l'entraîneur des Jaunes Raymond Domenech qui a vu Mehdi Abeid quitter le navire, cette semaine. Ce n'est pas la sinistrose qui fait gagner les matchs, ce n'est pas la peur non plus qui les fait gagner." C'est donc à se demander ce qui pourrait permettre au club huit fois champion de France de mettre fin à sa série de 12 matchs sans succès en championnat et à son incapacité de l'emporter depuis 8 rencontres à la Beaujoire. Ces dernières pourraient même s'étirer, ce dimanche, avec la réception d'un Monaco inarrêtable depuis le 1er janvier, capable de marquer au moins 3 buts par match depuis 4 rencontres et vaincu qu'à une reprise contre les Canaris sur ses 14 derniers matchs de championnat.

La pire attaque de Ligue 1 à domicile face à la machine monégasque