EN DIRECT - Ligue 1 : le DFCO reçoit Lyon, suivez la 23e journée

Le DFCO reçoit l'Olympique lyonnais, mercredi 3 février 2021, dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. C'est un match déséquilibré sur le papier, entre Dijon, 19e, et l'OL, 2e. Dans un Stade Gaston Gérard toujours à huis clos, le DFCO va donc tenter de créer l'exploit. Les "Rouges" sont privés d'Assalé et Benzia, blessés et de Kamara, à l'isolement préventif puisqu'il vient d'arriver d'Angleterre. La rencontre est à suivre, comme toujours, commentée dans son intégralité à la radio sur France Bleu Bourgogne.

Le match commenté en intégralité

Commentaires : Adrien Beria