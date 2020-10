EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Lorient veut éviter la zone rouge à Reims

En cas défaite à Reims ce samedi après-midi, le FC Lorient passerait dans la zone de relégation pour la première fois cette saison. Et les joueurs de Christophe Pélissier sont particulièrement fragiles à l'extérieur. Ils n'ont pris aucun point : trois défaites en trois matchs loin du Moustoir.

Mon équipe a deux visages à l'heure actuelle - Christophe Pélissier

De grosses difficultés en déplacement

A tel point que l’entraîneur lorientais ne reconnait pas son équipe. "A l'extérieur on est un peu passifs, notamment à Metz et Brest, les deux dernières défaites à l'extérieur, admet Christophe Pélissier. Ce n'est pas l'équipe que je veux. J'attends qu'on soit plus actifs et qu'on mette l'adversaire en difficulté."

Lors de ces deux derniers déplacements, le FCL a encaissé trois buts à chaque fois. Un "déficit défensif", pour reprendre l'expression du coach lorientais,qu'il faut corriger rapidement pour espérer prendre enfin des points à l'extérieur et retrouver la victoire qui fuit Lorient depuis son succès contre Strasbourg en août.

Les recrues sur le pont

Christophe Pélissier mise notamment sur le sang neuf des recrues qui n'étaient pas disponibles jusque-là pour différentes raisons (Gravillon, Chalobah, Laurienté et Moffi). Cette fois, tous les joueurs répondent présents, excepté Matthieu Saunier qui est blessé. Un motif d'espoir pour les Lorientais, dont la marche en avant est stoppée depuis la deuxième journée, alors qu'ils voient la zone rouge se rapprocher dangereusement.