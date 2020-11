EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes a l'occasion de faire la passe de trois à Marseille

Après avoir stoppé l'hémorragie à l'extérieur contre Lorient et Lens, les Canaris partent maintenant à la recherche de leur match référence, ce samedi après-midi à Marseille, un adversaire qui lui réussit plutôt bien, ces dernières saisons. "Ce sera une autre adversité mais on s'y est préparé, promet l'entraîneur des Jaune et Vert, Christian Gourcuff. D'un point de vue technique, ça sera un adversaire différent des équipes que l'on a pu rencontrer et qui jouent plutôt le maintien."

Si le FC Nantes veut frapper un grand coup et s'imposer au Vélodrome pour la troisième fois d'affilée - ce qui constituerait une première dans son histoire - les coéquipiers de Moses Simon, de retour après avoir soigné une blessure aux adducteurs, devront se montrer bien plus constants que lors de leurs trois derniers matchs. Et soigner la conclusion de leurs occasions, un mal nantais, difficile à panser, depuis le début de l'année.

Le match, comme si vous y étiez

Olympique de Marseille - FC Nantes : un match à suivre en direct et en intégralité dès 16h30 sur France Bleu Loire Océan avec Florian Cazzola au stade Vélodrome, Clément Lebas, en studio, et leurs consultants pour analyser, débriefer et commenter ce choc de la 12è journée de Ligue 1.

Le FC Nantes en quête d'un match référence