EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes à la recherche d'un premier succès sur le Rocher depuis 10 ans

Le FC Nantes va devoir livrer "un match référence" dixit Kombouaré s'il veut enfin décrocher son première succès de la saison en déplacement, ce dimanche. Et ça sera tout sauf simple face à Monaco qui sort de trois victoires de rang et qui n'a plus perdu à domicile contre les Jaunes depuis 10 ans.

Le FC Nantes va devoir apprendre à faire sans son public, ce dimanche après-midi à Monaco. Et sans la Beaujoire. Si les Jaunes occupent une triste quinzième place de Ligue 1, ils le doivent aussi à leurs maux à l'extérieur où ils n'ont plus gagné depuis début avril. "C’est peut-être psychologique, tente Alban Lafont. Si on arrive à se mettre en tête qu'on est capable de gagner à l'extérieur, ce sera déjà une grande chose de faite. Ensuite, il faut se faire mal, aller chercher la difficulté, se mettre le cul par terre, se donner à fond et après, avec la qualité technique qu’on a et les joueurs qu’on a, on est capable d’aller chercher un maximum de victoires."

Dans l’esprit, on doit jouer pour gagner et je n’avais pas ce sentiment-là. On n’était pas prêt mentalement.

Pour ce 100e duel entre Canaris et Monégasques, la bande à Antoine Kombouaré devra composer sans Samuel Moutoussamy, suspendu, ni Fabio, Fabien Centonze et Charles Traoré toujours à l'infirmerie. Elle pourra en revanche compter sur une fraîcheur retrouvée grâce à la coupure internationale afin d'espérer livrer "un match référence". "Ca nous a fait beaucoup de bien, admet l'entraîneur kanak. On beaucoup échangé, avec l’idée de préparer les joueurs à ce qui nous attend là. Dans l’esprit, on doit jouer pour gagner et je n’avais pas ce sentiment-là. On n’était pas prêt mentalement." Le voyage dominical des Canaris en terre princière devrait permettre d'y voir plus clair afin de savoir si Nantes sait encore l'emporter en déplacement. Ce qu'il n'a plus fait sur le Rocher depuis dix ans et un doublé de Filip Djordjevic !

à lire aussi FC Nantes : un début de saison record pour les ventes de maillots

France Bleu Loire Océan, 100% Canaris

Le déplacement du FC Nantes sur la pelouse de l'AS Monaco est à vivre en intégralité, ce dimanche dès 17h05, sur les antennes de France Bleu Loire Océan avec les commentaires de Florian Cazzola depuis le stade Louis II, accompagné d'Oscar Lippert, Thierry Tissot, président d'Activ Nantes Supports et de Sébastien Denis, ancien arbitre de Ligue 1.

Le FC Nantes n'a remporté aucun de ses huit derniers matches contre l'ASM