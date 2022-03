EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes à la recherche d'un succès à domicile contre Lille depuis 18 ans

Les Dogues, la bête noire du FC Nantes. S'ils n'ont remporté qu'un seul de ses 25 derniers duels face aux Nordistes, le 29 septembre 2015, et qu'ils seront, ce samedi soir, privés de quatre joueurs dont Nicolas Pallois, les Canaris peuvent néanmoins s'appuyer sur leur formidable série à domicile. Invincibles depuis dix rencontres, toutes compétitions confondues, les protégés d'Antoine Kombouaré ont fait de la Beaujoire "une forteresse", dixit Ludovic Blas. Et ils ne comptent pas s'arrêter là. "Nous jouons à domicile, donc c’est un avantage, confirme Osman Bukari. Même s’ils ont été champions de France la saison dernière, c’est le présent qui m’intéresse et je pense qu'on montrera notre meilleur visage, ce soir. Nous sommes prêts."

Devant quelque 26.000 spectateurs, les partenaires d'Alban Lafont devront en tout cas démontrer que leur match insipide à Troyes, dimanche dernier, était une simple erreur de parcours. "J’attends mes joueurs au tournant, car à Troyes, on n’a pas été dans le match, déplore le technicien nantais. On a fait un gros travail pour que les joueurs soient frais physiquement et mentalement pour ce dernier match avant la trêve. C’est bien de partir pour quelques jours de repos avec une victoire." Et ça permettrait en plus aux Jaunes de rester dans la course à l'Europe en doublant son adversaire du soir.

Vivez le match en intégralité sur France Bleu Loire Océan

La réception de Lille, champion de France en titre, à la Beaujoire est à vivre en intégralité sur France Bleu Loire Océan, dès 20h30 ce samedi, avec les commentaires de Florian Cazzola et Charlotte Lorgeré, capitaine du FC Nantes, accompagnés d'Oscar Lippert et Sébastien Denis, ancien arbitre de Ligue 1. On attend vos questions et réactions en direct avant et après le match au 02.40.73.6000.

Le FC Nantes n'a jamais gagné à la Beaujoire contre Lille depuis sa remontée en Ligue 1