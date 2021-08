EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes à la recherche d'un succès à Rennes, huit ans après le dernier

La dernière défaite des Jaune et Vert hors de leurs bases remonte au 11 avril dernier et un déplacement sur la pelouse du Stade Rennais (1-0). Depuis les Canaris ont enchaîné quatre sorties sans revers, arraché leur maintien in extremis et entamé une nouvelle saison. Prometteur et séduisant contre Metz, le week-end dernier (2-0), le FC Nantes s'attaque à un tout autre morceau, ce dimanche après-midi. "Rennes est un adversaire qui se rapproche de Monaco et on peut vivre le même match si on accepte seulement de subir et de défendre, sans argument offensif, analyse Antoine Kombouaré. Si on fait la même chose, on reviendra bredouille de notre déplacement."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Privé de sa révélation en attaque, Randal Kolo Muani, blessé au mollet, l'octuple champion de France va devoir se faire violence s'il veut mettre fin à près de huit années de domination rennaise au Roazhon Park. "C’est casse-tête, oui, mais on va essayer de compenser cet handicap avec une belle force collective, évoque le Kanak de 57 ans. Il faudra laisser peu d’espace à Rennes, mais surtout être capable de récupérer des ballons."

Et ce 81e derby va retrouver de sa saveur avec le retour du public. "Un derby avec des supporters, ça change tout, confie Fabio, un habitué des derbies depuis sa période mancunienne. Ça fait trois ans que je suis ici, je sais ce que match représente, je sais qu'il faut le gagner." Ne serait-ce que pour rester invaincu avant d'accueillir Lyon et Nice.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vibrez au rythme des Canaris sur France Bleu Loire Océan

Le derby breton entre le Stade Rennais et le FC Nantes est à vivre en intégralité sur les antennes de France Bleu Loire Océan, dès 16h30 ce dimanche, avec Florian Cazzola au Roazhon Park, Oscar Lippert et nos consultants Sébastien Denis, ex-arbitre de Ligue 1 et Thierry Tissot, président d'Activ Nantes Supports. Vos questions, réactions et analyses au 02.40.73.6000.

Les Canaris restent sur quatre déplacements sans défaite