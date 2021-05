EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes à la recherche d'une série positive contre le Stade Brestois

Ludovic Blas (de face) et Moses Simon (de dos), respectivement buteur et passeur décisif, contre Strasbourg, seront deux des atouts majeurs du FC Nantes, ce dimanche contre Brest.

Et si le FC Nantes bouclait enfin une rencontre sans encaisser le moindre but ? Battu lors des 16 derniers matchs sur sa ligne, le portier Alban Lafont, définitivement transféré chez les Jaunes ce jeudi, ne dirait certainement pas non. Requinqués après leur succès étriqué contre Strasbourg, le weekend dernier, les Jaunes ont l'occasion d'enchaîner un deuxième succès d'affilée pour la première fois depuis décembre 2019. "Pour ça, il faut qu’on mette les mêmes ingrédients que sur la deuxième mi-temps face à Strasbourg, mais cette fois-ci sur tout le match, avance Sébastien Corchia. Même si la situation est difficile, il faut qu’on trouve cette solidité, cette sérénité, pour justement ne pas prendre de but." Une fâcheuse manie cette saison chez des Canaris qui ne comptent que trois clean-sheets, pire total du championnat.

à lire aussi FC Nantes : une prime de 50.000 euros par joueur promise par Waldemar Kita en cas de maintien

Le FC Nantes n'a plus gagné à Brest en Ligue 1 depuis septembre 1985.

Prudent à l'heure d'affronter une équipe qui a quasiment validé son maintien et qui va jouer libérée, Antoine Kombouaré pourra néanmoins compter sur la quasi-totalité de son effectif. "On va là-bas pour gagner, on affiche nos prétentions, lance le Kanak de 57 ans. Il ne faut surtout pas se relâcher. Le chemin est encore très long." Mais en cas de succès cumulé à un revers de Bordeaux en déplacement à Rennes, les Jaunes auraient à nouveau leur destin entre leurs pieds pour se sauver sans passer par la case barrage, à la faveur de la défaite de Bordeaux la veille. Un horizon qui ne s'éclaircira qu'en cas de victoire dans le Finistère.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'intégralité de la rencontre à vivre sur France Bleu Loire Océan

Le déplacement du FC Nantes sur la pelouse du Stade Brestois est à suivre en intégralité sur France Bleu Loire Océan, dès 14h30 ce dimanche, avec Florian Cazzola au stade Francis Le-Blé, Clément Lebas et l'internationale française, capitaine des Jaunes, Charlotte Lorgeré. On attend vos réactions au 02.40.73.6000.

Les Jaunes n'ont plus enchaîné deux succès depuis décembre 2020